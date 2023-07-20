FT: США недовольны сепаратистскими высказываниями замглавы администрации Тайваня

Администрация президента США Джо Байдена отказалась комментировать заявления Лай Циндэ

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена попросила Тайвань объяснить неоднозначные высказывания фаворита в борьбе за пост главы администрации острова, действующего заместителя главы администрации Лай Циндэ, которые могут расходиться с официальной позицией Вашингтона, не признающего независимость Тайваня. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на тайваньских чиновников.

"Когда президент Тайваня сможет войти в Белый дом, политическая цель, которую мы преследуем, будет достигнута", - сказал Лай Циндэ в ходе одного из мероприятий в рамках предвыборной кампании. Издание напоминает, что согласно закону об отношениях с Тайванем официальные представители Тайбэя не могут посещать Вашингтон, что подчеркивает приверженность США политике "одного Китая". "Они [США] сочли это [высказывание] слишком отличным от того, что мы говорили ранее, и спросили, стоит ли ждать от Лай [Циндэ] еще сюрпризов", - заявил газете высокопоставленный тайваньский чиновник, отметив, что высказывания замглавы администрации расходятся с "благоразумным подходом" действующего лидера Тайваня Цай Инвэнь.

Посол КНР в США Се Фэн назвал Лай Циндэ "сепаратистом". Он не уточнил, станет ли посещение Вашингтона тайваньским лидером пересечением красной линии для Китая, однако отметил, что Пекин будет недоволен возможным грядущим транзитом Лай Циндэ в Парагвай через США, где он может остановиться по пути на инаугурацию парагвайского президента Сантьяго Пеньи.

Администрация президента США отказалась комментировать высказывания Лай Циндэ. Американский чиновник заявил, что "Белый дом не вступал в контакт с Лай [Циндэ], его кампанией и его сотрудниками". Несколько представителей властей США считают, что со временем кандидат на пост главы администрации станет более сдержанным в высказываниях, другие утверждают, что Вашингтону необходимо намекнуть на неприемлемость подобной риторики.

Выборы главы администрации острова назначены на январь 2024 года. С 2016 года этот пост занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая была переизбрана на второй и последний четырехлетний срок в 2020 году. После прихода к власти она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула многолетний курс Гоминьдана на постепенное сближение с материковым Китаем: в результате этого отношения между Пекином и Тайбэем быстро начали ухудшаться.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.