20 июля, 06:00,
обновлено 20 июля, 06:21
Военная операция на Украине

Боррель предложил расширить программу военной подготовки для ВСУ

John Thys/ Pool Photo via AP
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© John Thys/ Pool Photo via AP

ЕС также может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке военнослужащих, передает агентство DPA

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ с предложениями главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, подготовленный к встрече глав МИД ЕС 20 июля.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Боррель, как пишет DPA, к встрече министров иностранных дел предложил значительно расширить программу военной подготовки для Вооруженных сил Украины. Таким образом, если позволят обстоятельства, можно было бы рассмотреть возможность постепенного переноса учебных мероприятий на Украину. Кроме того, Боррель рекомендует выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружений и техники Киеву, указывает DPA.

25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах ЕС, говорится в документе. 

Теги:
УкраинаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация