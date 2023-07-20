СМИ: Турция хочет получить от Китая технологии по модернизации Bayraktar TB2

По информации South China Morning Post, турецкую сторону интересуют китайские беспилотники серии "Цайхун" и разведывательные аппараты BT-001

ГОНКОНГ, 20 июля. /ТАСС/. Военно-промышленный комплекс Турции рассчитывает получить от Китая технологии для модернизации беспилотников и налаживания совместного производства. Как утверждает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов, Анкара хочет модернизировать Bayraktar TB2 при помощи Пекина.

По словам сотрудника пекинского военно-аналитического центра "Юань ван" Чжоу Чэньмин, "слабые места турецкого Bayraktar TB2 стали понятны" в ходе конфликта на Украине. "Анкара надеется, что Пекин передаст ей свои технологии беспилотников, чтобы обновить TB2 и сделать его возможности такими же, как у китайских дронов", - подчеркнул эксперт.

Газета указывает, что речь идет о китайских беспилотниках серии "Цайхун" (CH) и разведывательных аппаратах BT-001, характеристики которых сопоставимы с американскими MQ-9 Reaper.

Как отметил китайский военный обозревать Сун Чжунпин, также возможной сферой сотрудничества могут стать реактивные системы залпового огня, тактические ракеты и системы ПВО. "Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Поскольку Турция является членом НАТО, Китай может использовать особый статус Анкары для расширения на зарубежном рынке", - считает он. "Не думаю, что произведенные в Турции вооружения будут продаваться странам НАТО, они будут реализовываться только государствам, которые не являются членами альянса, или третьим странам. Подобно тому, как Турция продавала дроны Украине", - полагает Сун Чжунпин.

В то же время сотрудник Шанхайского университета политических наук и юриспруденции Ни Лэсюн скептически относится к вероятности того, что Китай передаст ключевые технологии Турции. Он также указал, что страны НАТО не будут покупать произведенные в Турции китайские вооружения, так как будут опасаться, что "в них будут бэкдоры Китая", которые Пекин якобы сможет использовать в своих целях.

Чжоу Чэньмин также отметил, что китайский ВПК будет осторожно относиться к каким-либо вариантам сотрудничества с Турцией после истории с тендером Анкары на закупку систем ПВО. Как напомнил он, в 2015 году Турция после двух лет переговоров отклонила сделку в $3,4 млрд с КНР о покупке китайских ЗРК FD-2000, которые являются экспортной модификацией HQ-9. И в итоге Анкара сделала выбор в пользу российских С-400, объем которой составил около $2,5 млрд.