20 июля, 06:28,
обновлено 20 июля, 06:51

МО Белоруссии сообщило, что отработает с ЧВК "Вагнер" учебно-боевые задачи под Брестом

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Маневры проведут на полигоне "Брестский", который расположен вблизи белорусско-польской границы

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают ряд учебно-боевых задач на полигоне "Брестский", который расположен вблизи белорусско-польской границы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

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"Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области.

Белорусская сторона не уточняет численный состав прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК "Вагнер". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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