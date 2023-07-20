МО Белоруссии сообщило, что отработает с ЧВК "Вагнер" учебно-боевые задачи под Брестом

Маневры проведут на полигоне "Брестский", который расположен вблизи белорусско-польской границы

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают ряд учебно-боевых задач на полигоне "Брестский", который расположен вблизи белорусско-польской границы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области.

Белорусская сторона не уточняет численный состав прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК "Вагнер".