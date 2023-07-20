СМИ: на Украине проводят обыски у экс-главы "Киевгорстроя"

По информации издания "Страна", Игорь Кушнир по справке об инвалидности выехал из страны во время военного положения и совершил восхождение на Эверест

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины одновременно проводят 40 обысков в домах и офисе экс-главы холдинга "Киевгорстрой" Игоря Кушнира, который по справке об инвалидности выехал из страны во время военного положения и совершил восхождение на Эверест. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Кушнир более 10 лет занимал должность главы "Киевгорстроя", в который входит 38 организаций, а 80% акций принадлежат администрации столицы. В начале 2023 года "Киевгорстрой" приостановил все строительные работы и запросил дополнительное бюджетное финансирование. В конце января Служба безопасности Украины провела обыски в фондах Кушнира и его делового партнера, депутата Вадима Столара, избранного от ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как сообщали украинские СМИ, с февраля 2022 года Кушнир провел за пределами Украины восемь месяцев, так как имеет справку об инвалидности, которая дает ему право выезжать из страны даже во время военного положения. Во ходе одной из таких поездок, в мае этого года, он с женой покорил Эверест, восхождение стоило супругам $150 тыс. Также украинские журналисты нашли у Кушнира виллу на Лазурном побережье, которая может стоить €20 млн.

После этого мэр Киева Виталий Кличко отстранил Кушира от исполнения обязанностей главы "Киевгорстроя", проводится аудиторская проверка деятельности компании.