ЕС планирует нарастить поддержку Украины в ответ на решение РФ по судам в Черном море

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал "значительно расширить ресурсы Европейского фонда мира" для наращивания поставок оружия Киеву

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Решение России считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Украину ключевых ресурсов от экспорта зерна, поэтому Брюссель нарастит военную поддержку Киева. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в четверг на встречу глав МИД ЕС.

"Решение называть любое судно или военный корабль целью для военной активности России - это шаг к блокированию возможностей Украины экспортировать свое зерно морем. Это будет иметь последствия, в первую очередь для самой Украины, лишая ее ресурсов", - сказал он.

"Есть только одно решение - нарастить военную помощь Украине. Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если Россия использует дроны, мы должны предоставить им средства ПВО", - сказал он.

Глава дипломатии ЕС пообещал "значительно расширить ресурсы Европейского фонда мира" для наращивания поставок оружия Киеву.

"Я намерен внести предложение увеличить в значительной степени объем Европейского фонда мира. Я не хочу называть точную цифру сейчас, я это сделаю после встречи. Это становится очень серьезно", - сказал он. Ранее газета Politico сообщила, что план Борреля предполагает увеличение оружейного Еврофонда мира на €20 млрд до 2027 года.