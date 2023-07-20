20 июля, 06:46,
обновлено 20 июля, 07:17
Военная операция на Украине

CNN: США могут на этой неделе объявить о новом пакете помощи Украине на $400 млн

AP Photo/ Alex Brandon
© AP Photo/ Alex Brandon

По данным телеканала, в него войдут ракеты для NASAMS и Patriot

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. США на этой неделе могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $400 млн, в него войдут дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

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По их данным, помимо ракет, в пакет будут включены прочие артиллерийские снаряды, а также противотанковые и бронебойные вооружения, в том числе ракетные комплексы Javelin и противотанковые ракетные комплексы TOW. Отмечается, что поставок кассетных боеприпасов в рамках этого пакета не будет.

По словам чиновников, пакет все еще находится на стадии согласования, и его содержание может быть изменено. Точные сроки, в которые США объявят о выделении новой партии помощи Украине, пока не обозначены, но это может случиться уже на этой неделе.

В среду Пентагон объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на $1,3 млрд. В него вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, техника для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы, средства противодействия беспилотникам и обнаружения оборудования радиоэлектронной борьбы. Кроме того, речь идет о передаче Украине 150 автоцистерн, 115 машин для буксировки техники, 50 машин для эвакуации оборудования, 1 системы обеспечения безопасности портов. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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