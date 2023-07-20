В Казахстане не видят предпосылок для введения вторичных западных санкций

Как отметил замглавы МИД республики Алмас Айдаров, Казахстан активно взаимодействует с западными партнерами по вопросу соблюдения санкционного режима в отношении России

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана не видят предпосылок для введения вторичных санкций со стороны стран Запада на фоне торговли с Россией. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел республики Алмас Айдаров.

"Нет, в последнем пакете [санкций] этого нет. Мы предварительную работу провели для того, чтобы Казахстан в эту рисковую зону не попадал. Мы абсолютно открыты и готовы сотрудничать", - ответил он на вопрос о предпосылках для введения санкций против республики.

Айдаров пояснил, что казахстанская сторона активно взаимодействует с западными партнерами по вопросу соблюдения санкционного режима в отношении России.

"Приезжали специально назначенные так называемые офицеры по санкциям Европейского союза, Великобритании, США. Они проводили семинары в Казахстане для выработки совместных мер, чтобы не нарушить санкционный режим при поставках товаров в Россию. В последнем пакете санкций угроз Казахстану мы не видим", - добавил замглавы МИД.

Газета The Washington Post ранее опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники утверждает, что в США готовятся внести несколько киргизских компаний и лиц в черный список в связи с нарушениями с их стороны введенных против РФ санкций. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил, что власти и государственные компании республики не нарушали введенных США и рядом других западных стран санкций в отношении России.