Суд в Белоруссии 31 июля рассмотрит апелляцию по делу представителей "Тут бай медиа"

Слушание пройдет в закрытом режиме

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии 31 июля рассмотрит апелляцию по уголовному делу в отношении приговоренных к 12 годам лишения свободы экс-руководителей компании "Тут бай медиа" Людмилы Чекиной и Марины Золотовой. В расписании судебных заседаний, опубликованном на сайте суда, указано, что слушание пройдет в закрытом режиме.

Минский городской суд 17 марта приговорил бывших главного редактора художественно-редакционного отдела компании "Тут бай медиа" Марину Золотову и генерального директора компании Людмилу Чекину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Золотова признана виновной в распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, совершенных с использованием СМИ, а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни. Чекина признана виновной в организации данных действий. Кроме того, Чекина признана виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данному уголовному делу также арестованы, но затем отпущены на свободу под личное поручительство сотрудники компании Елена Толкачева, Ольга Лойко и Екатерина Ткаченко. В суд они не явились и скрылись за границей. Обвиняемые объявлены в розыск, против них дело было выделено в отдельное производство.

В июне 2022 года Экономический суд Минска признал ООО "Тут бай медиа" экстремистской организацией и постановил ликвидировать ее, а также запретил использование символики и атрибутики предприятия. В августе 2021 года по требованию МВД Белоруссии были признаны экстремистскими портал издания и его аккаунты в соцсетях и мессенджерах, их деятельность в стране запрещена.