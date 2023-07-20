Число стран - участниц саммита БРИКС в ЮАР превысило 30

Ожидается присутствие не только лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, но также президентов и представителей правительств других стран Африки, Азии и Латинской Америки

ПРЕТОРИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Уже более 30 стран выразили желание принять участие в предстоящем саммите объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Южной Африке, который таким образом может стать самым представительным за всю историю организации. Об этом пишет в четверг издающаяся в Йоханнесбурге газета City Press.

"Многие страны стремятся участвовать в форуме, поскольку рассматривают БРИКС как самое быстро растущее объединение, способное бросить вызов НАТО, - отмечает издание. - Среди них европейские, арабские и африканские государства. ЮАР ожидает, что проведение саммита подхлестнет экономический рост страны, будет способствовать развитию туризма и привлечению инвестиций. Президент [ЮАР Сирил] Рамапоса уже выразил уверенность в успехе саммита и призвал нацию проявить должное гостеприимство по отношению к делегатам, прибывающим со всех концов Африканского континента и мира".

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Ожидается присутствие не только лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, но также президентов и представителей правительств других стран Африки, Азии и Латинской Америки. Президент РФ Владимир Путин решил участвовать в саммите в формате видео-конференц-связи. Российский лидер полноценно примет в нем участие, несмотря на видеоформат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россию лично на саммите БРИКС будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Рамапоса пригласил для участия в мероприятиях саммита лидеров всех стран Африки. Ожидается, что в Йоханнесбург прибудут главы и правительства государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Карибского сообщества, члены Группы семидесяти семи.