Боррель объявил, что его визит в Китай пройдет "вскоре после лета"

Глава дипломатии ЕС отметил, что главы МИД ЕС на встрече "обсудят отношения с Китаем в рамках видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном"

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил в четверг, что его визит в Китай, который Пекин отменял уже дважды, пройдет "вскоре после лета".

"Я рассчитываю, что мой визит в Китай, который по соображениям здравоохранения откладывался уже дважды, пройдет вскоре после лета", - сказал Боррель журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Он добавил, что главы МИД ЕС на встрече "обсудят отношения с Китаем в рамках видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном".

По официальной информации, только один из двух визитов Борреля был отменен "по соображениям здравоохранения".

Первая поездка отменилась в марте, после того как Боррель сообщил, что заболел COVID-19 в легкой форме. Это произошло через неделю после визита в Китай его шефа, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая летала в КНР совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Второй визит Пекин был отменен в июне по техническим соображениям.

Ранее Боррель и фон дер Ляйен объявили о необходимости снижения рисков в отношениях Брюсселя и Пекина, уменьшения зависимости ЕС от Китая по редкоземельным ресурсам и расширения возможности инвестиций в Китай для европейского бизнеса. В то же время ЕС и США намерены полностью блокировать инвестиции китайского бизнеса в объекты критической инфраструктуры и в высокотехнологические предприятия на Западе.