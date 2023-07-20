Глава МИД Дании призвал Ирак обеспечить защиту иностранных дипломатов

В ведомстве заявили о необходимости датчан в Ираке зарегистрироваться в особом списке в дипмиссии

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал Ирак обеспечить надежную защиту шведских и других иностранных дипломатов в стране. Об этом он заявил по прибытии в четверг на встречу с коллегами в Брюсселе после того, как минувшей ночью сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его.

"Это ужасно и вызывает беспокойство. Есть основания послать Ираку четкий сигнал о том, что заботиться об иностранных дипломатах - это их обязанность", - сказал он.

В отношении посольства соседней Дании никаких признаков протестов не наблюдается. При этом МИД призывает всех датчан в Ираке зарегистрироваться в особом списке в дипмиссии.

Поджог посольства Швеции в Багдаде был спровоцирован сообщением о разрешении полиции на новую акцию с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. Предыдущая прошла на площади Медборъярплатсен 28 июня, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Эта демонстрация вызвала протесты во всем мире, а организатор с момента ее проведения живет в секретном месте под охраной стражей порядка.