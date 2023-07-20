Пашинян заявил, что встреча по Закавказью в Брюсселе не принесла конкретных результатов

Премьер Армении отметил необходимость дальнейших переговоров

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя ЕС Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева 15 июля в Брюсселе не дала результатов для нормализации ситуации в Лачинском коридоре.

"Встреча в Брюсселе, к сожалению, не дала никакого конкретного результата с точки зрения преодоления блокады Лачинского коридора и гуманитарного кризиса. В целом с этой встречи не могу представить конкретных результатов. При этом переговорный процесс должен продолжаться по возможности интенсивно, должны быть предприняты активные усилия для нахождения решений устраивающих обе стороны", - сказал Пашинян на заседании правительства.

Трехсторонняя встреча прошла в Брюсселе 15 июля, по ее итогам стороны договорились активизировать работу для урегулирования всего спектра обсуждаемых проблем.