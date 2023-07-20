Мэрия Турку отзывает разрешение на использование коттеджа сотрудниками консульства России

Как сообщила мэр города Минна Арве, соответствующее заявление было направлено немедленно

СТОКГОЛЬМ, 20 июля. /ТАСС/. Мэрия города Турку приняла решение отозвать разрешение на использование коттеджа сотрудниками российского генерального консульства. Об этом в среду вечером сообщила мэр города Минна Арве.

"Турку немедленно отзывает согласие на использование персоналом российского генерального консульства так называемого коттеджа в Какскерта (один из районов Турку - прим. ТАСС). Соответствующее заявление направлено немедленно", - написала Арве в Twitter. Таким образом она отреагировала на новость о решении финских властей закрыть российское генконсульство в городе с 1 октября.

В среду канцелярия финского президента Саули Ниинистё сообщила, что республика решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Этот шаг стал ответной мерой на объявленное ранее МИД РФ решение о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

6 июля официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.