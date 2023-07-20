Комиссия парламента Израиля одобрила поправки к первому законопроекту о реформе суда

Законопроект ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Комиссия Кнессета (парламента Израиля) по законодательству одобрила поправки к прошедшему первое чтение 11 июля законопроекту, который ограничивает возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти и с которого начинается проводимая правительством Биньямина Нетаньяху судебная реформа. Об этом сообщила в четверг парламентская пресс-служба, отметив, что документ готов ко второму и третьему, окончательному, чтениям.

"Законодательная комиссия утвердила проект поправки к "Основному закону: судебная власть" - девять депутатов [проголосовали] за, семь против", - говорится в заявлении. "Согласно направленному на голосование пленума [Кнессета] тексту поправки, предлагается добавить <...> в 15 статью: "Несмотря на сказанное в данном Основном законе, уполномоченная по закону судебная инстанция, в том числе Верховный суд, заседая в качестве Высшего суда справедливости, не будет рассматривать решения правительства, премьер-министра и иного министра, не будет выпускать указов по данным вопросам", - пояснили в пресс-службе суть изменений. "В данном подпункте под понятием "решение" имеется в виду любое решение, в том числе по вопросам назначений", - добавили в ведомстве.

В понедельник вечером премьер-министр Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте, сообщила в тот же день канцелярия премьера. По данным газеты The Times of Israel, законопроект, ограничивающий возможности Верхового суда, будет вынесен на обсуждение парламента в воскресенье, а голосование по его утверждению во втором и третьем чтениях ожидается в начале следующей недели.

Продолжающиеся протесты оппозиции

По информации газеты Yediot ahronot, противники реформы планируют провести накануне пятницы "ночь сопротивления" продвижению судебной реформы с массовыми акциями протеста по всей стране. Во вторник утром в различных районах Израиля возобновились многотысячные демонстрации против судебной реформы. Протестующие блокируют транспортные артерии, устраивают марши по шоссе, проводят акции на железнодорожных станциях.

В парламентской пресс-службе отметили, что в ходе утверждения поправок к проекту закона в комиссии по законодательству "депутаты от оппозиции прерывали голосование выкриками". "Из-за происходившего беспорядка, кроме стандартного голосования, председатель комиссии принял решение провести поименное голосование, в ходе него оппозиционеры продолжили выкрики", - добавили там. The Times of Israel отмечает, что представители парламентской оппозиции накануне заседания комиссии внесли 20 тыс. возражений против первого законопроекта судебной реформы.

Нынешнее правительство во главе с Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года, а в январе 2023 года оно выдвинуло проект реформы судебной системы, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Акции не прекращаются уже седьмой месяц.