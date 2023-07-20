В ЮАР заявили, что Путин будет участвовать онлайн во всех сессиях саммита БРИКС

Присутствие российского президента на саммите в онлайн-формате стало совместным выбором и было согласовано, отметил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал

ПРЕТОРИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет на предстоящем саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) участвовать онлайн во всех сессиях лидеров стран-членов объединения. Об этом заявил в четверг посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал.

"Президент Путин будет участвовать в формате онлайн во всех сессиях и переговорах, которые проведут на саммите лидеры стран-членов объединения, - подчеркнул он на брифинге в МИД ЮАР. - Это касается также выступления российского лидера на первом мероприятии саммита - Деловом форуме, который состоится 22 августа".

Суклал подчеркнул, что участие лидеров стран-членов БРИКС в работе саммитов в онлайн-формате не является чем-то необычным. "В последние годы многочисленные заседания и встречи БРИКС проходили онлайн", - напомнил он.

Посол сообщил, что выбор в пользу участия президента РФ в саммите БРИКС в Йоханнесбурге был сделан консенсусом всеми лидерами стран-членов объединения. "В последние три месяца президентом ЮАР Сирилом Рамапосой в качестве председателя ЮАР была проделана большая работа по согласованию условий проведения саммита БРИКС, - сообщил Скулал. - Присутствие Путина на саммите в формате онлайн стало совместным выбором и было согласовано". Суклал заметил, что проблема заключалась в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера. По его словам, российская сторона не хотела создавать проблем для ЮАР в связи с ордером.

Накануне канцелярия президента ЮАР объявила, что по взаимной договоренности Путин не будет присутствовать на саммите. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге.