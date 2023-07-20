СМИ: во Франции ключевые министры сохранят посты при реорганизации кабмина

По сведениям источников в Елисейском дворце, "перемены в основном будут техническими"

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Реорганизация французского правительства не затронет ключевые министерства, в том числе МИД, МВД, военное ведомство и Минфин. Об этом сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента республики Эмманюэля Макрона.

По данным источников в Елисейском дворце, "перемены в основном будут техническими" и ограничатся сменой глав министерств образования, по связям с парламентом, жилищной политики, которые, в первую очередь, подвергались критике не только со стороны оппозиции, но и в самом правящем лагере.

Как указывает BFMTV, действующий министр образования Пап Ндиай покинет свой пост. Его сменит Габриэль Атталь, министр - делегат по вопросам бюджета.

Главу поменяет и министерство солидарности. Председатель парламентской фракции правящей партии "Ренессанс" Орор Берже сменит в этом кресле Жан-Кристофа Комбе.

Ее коллега по фракции Флоран Будье сменит министра по связям с парламентом Франка Риестера. Это объясняют тем, что Риестеру не удалось найти союзников в парламенте для поддержки пенсионной реформы, из-за чего премьеру Элизабет Борн пришлось проводить законопроект без голосования из-за отсутствия необходимого большинства. Это вызвало протесты профсоюзов и волну антиправительственных демонстраций.

По данным BFMTV, полный список перемен станет известен до конца дня, но точное время и форма объявления пока не уточняются. Нынешний состав кабмина был утвержден в июле 2022 года.