Суд отклонил прошение Трампа о новом разбирательстве по иску писательницы Кэрролл

Бывший президент США ранее подал прошение о пересмотре судебного вердикта по этому иску с целью уменьшить размер компенсации

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Суд не позволил бывшему президенту США Дональду Трампу инициировать новое разбирательство по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете. Об этом сообщается в распространенном в среду письме федерального судьи Льюиса Каплана.

Трамп ранее подал прошение о пересмотре судебного вердикта по иску Кэрролл с целью уменьшить размер компенсации, которую он должен выплатить писательнице. Адвокаты экс-президента считают, что компенсация за клевету в размере $2,7 млн чрезмерна, поскольку жюри присяжных признало Трампа невиновным в изнасиловании Кэрролл. По мнению Каплана, аргументы экс-президента "неубедительны", а также ему не удалось доказать, что решение суда от 9 мая было ошибочным. "То, что Кэрролл не смогла доказать факт "изнасилования" согласно уголовному кодексу штата Нью-Йорк, не означает, что у нее не получилось доказать, что Трамп "изнасиловал" ее в общепринятом смысле этого слова", - указано в письме судьи.