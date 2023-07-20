В МО Белоруссии заявили, что задействовали ЧВК "Вагнер" для повышения выучки армии

В ведомстве отметили, что реальный боевой опыт этих бойцов позволит продолжить курс армии на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Решения Минобороны Белоруссии задействовать ЧВК "Вагнер" для подготовки белорусских военнослужащих направлены на повышение слаженности и выучки подразделений вооруженных сил в интересах обеспечения безопасности республики. Об этом сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"Все решения, которые сейчас принимаются руководством министерства обороны, преследуют одну цель - повышение слаженности и выучки подразделений вооруженных сил в интересах обеспечения военной безопасности белорусского государства", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "в условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, - это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки".

Ранее в четверг военное ведомство сообщило, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают несколько учебно-боевых задач на расположенном вблизи белорусско-польской границы полигоне "Брестский". До этого в Минобороны сообщали, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Ранее в Минске информировали, что белорусским военным ведомством и руководством компании выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу. Численность прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" белорусская сторона не уточняет.