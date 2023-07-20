Совет ЕС одобрил акт по расширению производства боеприпасов в странах сообщества

Акт предполагает выделение в срочном порядке €500 млн из бюджета ЕС для наращивания производства боеприпасов и ракет

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Совет ЕС одобрил акт поддержки производства боеприпасов (ASAP, Act in Support of Ammunition Production) для решения проблемы их дефицита. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет ЕС одобрил акт поддержки производства боеприпасов. Он вступит в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале ЕС", укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет, чтобы лучше поддерживать Украину и укреплять ее", - отмечается в нем.

Согласно тексту, акт поддержки производства боеприпасов "направлен на ускорение доставки боеприпасов и ракет на Украину и помощь государствам-членам в пополнении их арсеналов". Он предполагает выделение в срочном порядке €500 млн из бюджета ЕС для наращивания производства боеприпасов и ракет.

Еврокомиссия представила в начале мая предложения по акту поддержки производства боеприпасов, который должен повысить заинтересованность европейской оборонной промышленности в инвестициях в наращивание производственных мощностей, включая увеличение поставок сырья, оборудования и числа рабочих. План ставит своей целью производство 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев.