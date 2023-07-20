Нидерланды назвали недопустимым применение насилия против иностранных посольств

Как отметили в МИД королевства, дипломаты должны иметь возможность делать свою работу в безопасности

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Нидерландов назвало недопустимым применение насилия против иностранных посольств. Об этом МИД королевства заявил в четверг в Twitter, комментируя нападение на посольство Швеции в Ираке из-за акций с сожжением Корана.

"Нидерланды глубоко потрясены сообщениями о нападении на посольство Швеции в Ираке. Дипломаты должны иметь возможность делать свою работу в безопасности. Насилие в отношении посольств совершенно недопустимо", - говорится в заявлении МИД.

Как сообщил ранее телеканал Al Arabiya, сотни протестующих в ночь на четверг ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании дипломатического представительства. Причиной протестов стало то, что полиция Стокгольма 19 июля разрешила провести новую акцию с сожжением Корана у посольства арабской республики. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих.