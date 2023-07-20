Индия рассчитывает на личное участие всех лидеров G20 в саммите в сентябре

Он запланирован на 9-10 сентября в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Индия разослала приглашения на саммит всем лидерам Группы двадцати (G20) и рассчитывает, что они лично примут участие во встрече, запланированной на 9-10 сентября в Нью-Дели. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Мы уже разослали приглашения на саммит всем странам - участницам "двадцатки", другим странам, которые примут участие в качестве приглашенных, международным организациям", - сказал он.

"Это саммит в очном формате. Надеемся, что все, кому были отправлены приглашения, будут участвовать лично", - отметил Багчи.

В начале июля, отвечая на вопрос ТАСС, Багчи заявлял, что Индия надеется на приезд президента РФ Владимира Путина в сентябре в Нью-Дели для участия в саммите Группы двадцати. По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский лидер "остаются в регулярном контакте".

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. XVIII саммит глав государств и правительств объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Планируется, что он пройдет в очном формате.

Как заявлял ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, решение об участии российского лидера в саммите G20 в Индии будет приниматься дополнительно, но российский лидер может посетить эту встречу. В 2022 году российскую делегацию на форуме лидеров "двадцатки" возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах Путин принимал участие в саммитах Группы двадцати по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.