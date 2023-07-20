Протесты в Ираке и риск разрыва отношений. В Швеции планируется новое сожжение Корана

Ирак намерен разорвать дипломатические отношения со Швецией в случае, если акция с сожжением Корана в Стокгольме повторится. Об этом сообщила в четверг пресс-служба премьера арабской республики.

Багдад принял решение о высылке посла Швеции, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в канцелярии премьера Ирака.

В среду шведская полиция удовлетворила ходатайство о проведении в четверг манифестации у посольства Ирака в Стокгольме. Организаторы намерены сжечь Коран и иракский флаг. После сообщений о готовящейся акции в Ираке вновь произошли протесты, манифестанты подожгли здание посольства Швеции в Багдаде.

ТАСС собрал основную информацию о ситуации вокруг сожжения Корана в Швеции.

Сожжение священной книги

В Швеции полиция разрешила провести в четверг манифестации у посольства Ирака в Стокгольме. Организаторы акции намерены сжечь Коран и иракский флаг.

Акцию проведут два человека, которые, по информации агентства ТТ, в конце июня уже сожгли священную книгу мусульман возле мечети в Стокгольме.

Протесты в Ираке

После новостей о планируемой новой акции сожжения Корана в Стокгольме сотни протестующих в Ираке ворвались в посольство Швеции в Багдаде. Участники демонстрации разгромили и подожгли здание диппредставительства. Никто из сотрудников посольства не пострадал, они находятся в безопасности.

Полиция Ирака отогнала протестующих от посольства водометами, сообщило Agence France-Presse. По его данным, манифестантов также прогоняли при помощи электрошокеров. В ответ они бросали камни. По информации телеканала AlHadath, иракские правоохранительные органы уже арестовали пятерых человек, подозреваемых в поджоге посольства.

Реакция Швеции

МИД Швеции осудило действия протестующих. Министр иностранных дел Тобиаа Билльстрём назвал произошедшее неприемлемым. По его словам, власти Ирака несут обязательство защищать дипломатические миссии в соответствии с Венской конвенцией, но они не справились с этой задачей. МИД Швеции вызовет временного поверенного в делах Ирака в Стокгольме.

В свою очередь правительство Швеции намерено связаться с властями Ирака, чтобы выразить свое беспокойство по поводу того, что демонстранты ворвались в шведское диппредставительство.

Посольство Швеции в Багдаде приостановило работу до дальнейшего уведомления.

Реакция Ирака

МИД Ирака осудило штурм и поджог посольства Швеции. Правительство поручило провести срочное расследование в связи с инцидентом, а также принять необходимые меры безопасности.

Также премьер Ирака Мухаммед ас-Судани провел экстренное заседание с участием глав всех силовых структур страны. Участники заседания расценили поджог посольства Швеции как нарушение безопасности, которое необходимо немедленно разрешить. Власти Ирака планируют привлечь к ответственности тех, кто отвечает за безопасность диппредставительства, а также виновных в поджоге.

Багдад проинформировал по дипломатическим каналам Стокгольм, что намерен разорвать отношения, если акция с сожжением священной книги мусульман повторится в королевстве. Позже Ирак принял решение о высылке посла Швеции, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в канцелярии премьера Ирака.

Шиитский имам Муктада ас-Садр, один из наиболее авторитетных деятелей Ирака, готов принять дополнительные меры, если ответ официальных иракских властей на действия Швеции не будет достаточно твердым. По его мнению, "Швеция выходит за рамки всех дипломатических и политических норм".

Предыдущая акция

37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика 28 июня вырвал страницы из Корана и поджог его в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен. За действием наблюдали около 200 человек. Момика говорил шведским СМИ, что хотел бы запретить Коран в королевстве.

Он провел акцию с разрешения полиции, но в сообщении правоохранительных органов указывалось, что не давалось "прямого разрешения сжечь" священную книгу мусульман, но говорилось, что это "демонстрация о Коране".

На следующий день МИД Швеции заявило, что "шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами" и что это "никоим образом не отражает мнение правительства". Это заявление профессор конституционного права Университета Эребру Йоаким Нергелиус назвал необычным, потому что последние 10-20 лет шведское правительство не выражало неприятия или осуждения действий, которые не запрещены законом.

После этого акцию осудили многие страны, в том числе Ливан, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США и Турция. Марокко отозвало посла Швеции в знак протеста, а Иран приостановил отправку своего нового посла в Стокгольм.

После акции в Ираке начались протесты, группа иракцев ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Протестующие требовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама. После этого демонстрантам запретили публично сжигать флаг Швеции и вторгаться на территорию посольства королевства. Ирак же потребовал от Швеции выдать иммигранта Момика, чтобы тот предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством.

В начале июля шведская полиция получила несколько новых заявок на проведение манифестаций с сожжением религиозных книг, в том числе Корана.