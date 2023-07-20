Бербок заявила, что ЕС вводит новые санкции против представителей талибов в Афганистане

По словам главы МИД ФРГ, санкции вводят за нарушение прав человека

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз (ЕС) вводит новые санкции против министров и верховных судей, подконтрольных захватившему власть в Афганистане движению "Талибан" (запрещено в РФ), за нарушение прав человека. С таким утверждением она выступила в четверг перед журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Мы снова внесли министров талибов в санкционный список", - сказала Бербок.

При этом она уточнила, что это касается "министров, а также верховных судей, которые несут ответственность за самые ужасные преступления в области прав человека, которые только можно себе представить, когда женщины, девочки не могут ходить в школу, когда они больше не могут выходить на улицу, когда они, так сказать, заперты в собственных домах".

"Мир не может принять это, ничего не делая", - констатировала глава МИД ФРГ. "Поэтому мы перечисляем здесь других министров в рамках системы защиты прав человека", - резюмировала Бербок.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября 2021 года, талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". В декабре 2022 года радикалы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, позже они ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, а также распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.