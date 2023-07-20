Эксперты отметили кризис международного гуманитарного права на фоне событий на Украине

Речь идет о докладе о военных преступлениях украинских властей в 2014-2023 годах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ситуация на Украине показала, что ключевые организации в сфере международного гуманитарного права оказались неспособны принять меры для обеспечения безопасности мирных граждан. К такому выводу пришли авторы экспертного доклада о военных преступлениях властей Украины в 2014-2023 годах, который представили на круглом столе в четверг.

Доклад подготовлен экспертами Международного общественного трибунала по Украине - директором Московского бюро по правам человека Александром Бродом, директором Фонда исследования проблем демократии Максимом Григорьевым и гендиректором Центра геостратегических исследований из Сербии Драганой Трифкович при участии правозащитников и правоведов из Франции, Сербии и США.

"Ситуация на Украине обнажила кризис текущей системы обеспечения международного гуманитарного права, связанный с неспособностью ключевых организаций не только провести комплексный анализ и дать оценку действиям государства, нарушающего установленные нормы, но и принять меры оперативного реагирования, не позволяющие ему продолжить реализацию подобной политики и проведения мероприятий, угрожающих безопасности мирных граждан", - говорится в докладе (документ есть в распоряжении ТАСС).

Эксперты отмечают, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, структуры ООН и неправительственные организации по защите прав человека на глобальном уровне, аффилированные с западными государствами, "на протяжении многих лет закрывают глаза на преступный и угрожающий характер украинской власти, силовых ведомств и вооруженных сил".

"Например, Международный комитет Красного Креста ограничивается общими заявлениями и публичными возмущениями на протяжении всего конфликта на Украине. ООН и ОБСЕ также не спешат к реализации каких-либо реальных мер по защите мирного населения Донбасса и призыву Киева к ответственности за совершенные преступления, как не спешили и на протяжении последних восьми лет конфликта", - говорится в докладе. При этом следствием госпереворота 2014 года на Украине стало распространение радикального национализма и неонацизма, резкий рост насилия и нарушений прав человека, прежде всего в отношении русскоязычного населения.

Трибунал был создан 1 марта 2022 года на конференции в ОП, в него входят представители гражданского общества более чем из 20 стран. Он занимается сбором документов и свидетельств военных преступлений и нарушений прав граждан со стороны властей Украины, готовит книги, доклады, передает материалы в следственные органы.