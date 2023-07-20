Эрдоган открыл новый аэропорт на Северном Кипре

Президент Турции призвал к прекращению изоляции республиканской части острова

НИКОСИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг принял участие в церемонии открытия нового аэропорта Эрджан в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Он выразил надежду, что в ближайшее время с ее территории будут совершаться международные полеты и призвал к прекращению изоляции турецкой части острова.

"Недалеки те дни, когда новый терминал и его взлетно-посадочная полоса будут открыты для международных полетов. Я повторяю свой призыв к тому, чтобы на Кипре не было напряженности и [чтобы на нем могли] существовать два равных государства", - отметил Эрдоган.

Аэропорт Эрджан рассчитан на обслуживание в год порядка 10 млн пассажиров. Он может принимать самолеты всех типов. Инвестиции в проект превысили €400 млн.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату.

24 апреля 2004 года в Республике Кипр и ТРСК прошли референдумы по вопросу одобрения плана объединения, предложенного генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. План предусматривал создание федеративного государства, состоящего из двух автономных частей. План не был принят: 65% турок-киприотов проголосовали за, 75% греков-киприотов - против. В результате 1 мая 2004 года в ЕС вступила только Республика Кипр.