Пакистан заявил о намерении развивать сотрудничество с Украиной

Исламабад особенное внимание планирует уделить торгово-экономическим связям

ИСЛАМАБАД, 20 июля. /ТАСС/. Пакистан намерен развивать сотрудничество с Украиной по всем актуальным направлениям, особенное внимание планирует уделить торгово-экономическим связям. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел исламской республики Билавал Бхутто-Зардари в ходе пресс-брифинга по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Исламабаде.

"Пакистано-украинские отношения носят долгосрочный и дружеский характер. У нас длинная история взаимодействия в областях торговли и инвестиций, сельскохозяйственного и оборонного сотрудничества, культурных обменов и глубоких межличностных контактов, - сказал он. - Мы хотим и дальше развивать сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимную выгоду".

В качестве приоритета исламской республики Бхутто-Зардари обозначил углубление двусторонних торгово-экономических связей.

"Мы хотим построить взаимовыгодное сотрудничество, которое способствует процветанию наших народов", - подчернул министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 июля прибыл в Исламабад с двухдневным официальным визитом. Помимо общения с пакистанским коллегой, глава МИД Украины также проведет встречу с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Это первый визит подобного уровня в истории пакистано-украинских отношений, установленных в 1993 году.