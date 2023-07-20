Южная Корея, Япония и США подтвердили, что открыты для диалога с КНДР

Согласно заявлению МИД Республики Корея, стороны стремятся вернуться к диалогу по денуклеаризации КНДР

СЕУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Представители Республики Корея, Японии и США в ходе состоявшейся в четверг в Каруидзава встречи обсудили ситуацию на Корейском полуострове и подтвердили, что открыты для диалога с КНДР. Об этом говорится в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

"Стороны подтвердили, что дверь для диалога с КНДР остается открытой, и решили продолжать укреплять трехсторонние связи и сотрудничество с целью создания обстановки, в которой у КНДР не останется иного выбора, кроме как прекратить свои провокации и вернуться к диалогу по денуклеаризации", - отмечается в заявлении МИД.

Кроме того, представители трех стран условились "удвоить усилия" по укреплению режима соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР. Также они обсудили произведенный 12 июля Пхеньяном запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявили о намерении побуждать Китай играть конструктивную роль в вопросах, связанных с КНДР.

Во встрече приняли участие специальный представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, генеральный директор департамента Министерства иностранных дел Японии по делам Азии и Океании Такэхиро Фунакоси и специальный представитель США по КНДР Сон Ким.