Минюст США изучает сообщения о том, что полиция на границе сталкивала мигрантов в реку

по информации CNN, ведомство пока оценивает ситуацию

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США в курсе ситуации на границе с Мексикой, где полицейские Техаса якобы оттесняли мигрантов к реке Рио-Гранде, не разрешая выйти на берег, и не давали им воды. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь ведомства.

"Министерство осведомлено о тревожных сообщениях и работает с министерством внутренней безопасности и другими ведомствами, чтобы оценить ситуацию", - заявила пресс-секретарь министерства юстиции Сочитл Инохоса телеканалу CNN.

По информации телеканала, пока Минюст не начал расследование, это может быть сделано только после оценки ситуации. Ранее CNN сообщал, что полицейским и медицинским службам на границе якобы был отдан приказ "сталкивать людей обратно в воду, чтобы они возвращались в Мексику". Офис губернатора Техаса Грега Эбботта выпустил во вторник совместное с Департаментом общественной безопасности штата Техас заявление, в котором утверждалось, что не было отдано приказов, "ставящих под угрозу жизнь тех, кто пытается нелегально пересечь границу".

Ранее Эбботт обвинил президента Байдена в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе. Согласно новому правилу, разработанному администрацией президента, мигранты, прибывающие в США через южную границу, не будут иметь права на защиту, если не смогут доказать, что ранее запросили статус беженца в другой стране, например, в Мексике. Тем, кто не сможет доказать свое право на убежище, грозит немедленная депортация из США в Мексику или на родину, а также пятилетний запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщал, что на американо-мексиканской границе работают 24 тыс. сотрудников пограничной службы и более тысячи военных из-за обострения ситуации с нелегальной миграцией.