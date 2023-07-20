Сийярто считает, что предоставление ЕС €20 млрд Украине продлит военный режим на годы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что не стоит думать о мире в краткосрочной и долгосрочной перспективах

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Предложение руководства Евросоюза выделить на военную помощь Украине €20 млрд в течение четырех лет продлит военные действия в этой стране на годы вперед. Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он сообщил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил выделить на финансирование поставок оружия Украине $20 млрд в течение четырех лет.

"Это практически закрепляет военный режим на годы", - заявил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в перерыве совещания. "Так что сейчас не стоит думать о мире [на Украине] не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - подчеркнул глава МИД, пресс-конференция которого транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).