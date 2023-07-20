МО Украины будет считать идущие в Россию по Черному морю суда перевозящими военные грузы

Это предупреждение будет действовать с 00:00 мск 21 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины заявило, что с 00:00 мск 21 июля все суда, следующие в Черном море в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины (так на Украине называют Крым и новые регионы РФ - прим. ТАСС), могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в заявлении МО, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Минобороны объявило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива "опасным" и запретило его с 05:00 мск 20 июля.

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена год назад и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля Россия отказалась продолжить участие в этой инициативе, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. Там уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.