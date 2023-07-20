США вернули Италии редкую копию письма Колумба об открытии Америки

По оценкам специалистов, стоимость артефакта превышает $1,3 млн

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. США вернули Италии одну из первых печатных копий письма мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506) об открытии Америки, адресованного королю Фердинанду II Арагонскому (1452-1516) и королеве Изабелле I Кастильской (1451-1504). Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

"Это четвертое оригинальное издание письма, украденное за последние десятилетия, и мы очень рады вернуть его", - приводит он слова заместителя директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Патрика Лехляйтнера. Как поясняет телеканал, артефакт был украден из Национальной библиотеки Марчиана в Венеции в 1980-е годы. Прокуратура американского штата Делавэр и ICE обнаружили его в 2020 году в одной из частных коллекций, собственник "не знал о криминальном происхождении копии". По оценкам специалистов, стоимость артефакта превышает $1,3 млн.

В письме, написанном на латыни в 1493 году, Колумб делится с королевской четой "впечатлениями от людей, растений и животных, с которыми он столкнулся на Американском континенте". Фердинанд и Изабелла, династический брак которых положил начало объединению Испании, участвовали в финансировании экспедиции. Послание было отправлено Колумбом в Рим, где книгопечатник Стефан Планк выпустил два издания письма, при этом в первом по ошибке отсутствовало обращение к королеве. Копия, поступившая обратно в Италию на этой неделе, относится к изданию "Планк I".

Это не первый случай возвращения властями США итальянской стороне таких материалов. В 2016 году в Италию вернулась копия письма Колумба, украденная из библиотеки Флоренции. По данным ICE, с 2007 года служба возвратила более 20 тыс. предметов примерно 40 странам и организациям. В число переданных на историческую родину предметов вошли египетские саркофаги, французские картины, итальянские скульптуры, окаменелости динозавров, обнаруженных на территории современных Монголии и Китая, и даже человеческие останки.