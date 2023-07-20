Замглавы МИД Чехии призвал ЕС привлечь страны третьего мира к поддержке Украины

По словам Яна Мариана, поддержку необходимо искать прежде всего в странах Центральной Азии, Кавказского региона, Африки и Южной Америки

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Мариан призвал Евросоюз активизировать усилия по обеспечению в мире максимальной поддержки Украины, сосредоточив особенное внимание на странах третьего мира.

"Даже если ЕС продолжит [ужесточать] экономические санкции против России, основное внимание следует уделить мобилизации поддержки Украины в мире", - сказал Мариан в интервью, опубликованном в четверг на новостном портале euractiv.com. Ее, по словам дипломата, необходимо искать прежде всего в странах Центральной Азии, Кавказского региона, Африки и Южной Америки.

Мариан также выразил мнение, что санкции против РФ должны быть ужесточены. Он считает, что режим национальных санкций станет "дополнительным инструментом" воздействия на Россию.

Антироссийские санкции, по словам дипломата, должны найти поддержку в странах третьего мира. При этом Мариан признал, что в самом сообществе согласование санкций проходит сложно, но Евросоюз стремится закрыть лазейки, позволяющие их обходить.