Вице-канцлер ФРГ раскритиковал Индию за отказ ввести санкции против России

Роберт Хабек отметил, что страна отдаляется от РФ и открывается Европе

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Индию раскритиковал позицию страны, которая не осудила специальную военную операцию РФ и не поддержала санкции против Москвы.

"Это неправильно", - приводит слова министра агентство DPA. Хабек призвал Индию поддержать точку зрения западных стран, которые считают действия России "нарушением международного права".

Он также выразил мнение, что Индия отдаляется от России и открывается Европе. "Однако, конечно, это не меняет того факта, что ясность в отношении режима санкций все еще отсутствует", - заключил глава Минэкономики ФРГ.

Индия не поддерживает западные санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине, и выступает за разрешение конфликта мирным путем.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди в интервью газете The Echo заявил, что Индия глубоко обеспокоена последствиями конфликта на Украине для стран глобального Юга (этим термином называют страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии) и поддержит все "подлинные усилия", которые позволят завершить его. Он напомнил, что "несколько раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским". Позиция Индии, по его словам, была ясной и последовательной. "Я уже говорил, что сейчас не эпоха войн. Мы настоятельно призвали обе стороны решать проблемы путем диалога и дипломатии", - констатировал Моди.