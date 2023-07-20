В Минской области прошли учения теробороны и отряда народного ополчения

В ходе сбора, проходившего с 27 июня по 21 июля, особое внимание уделили отработке обеспечения мер военного положения и поддержания совместно с органами внутренних дел общественного порядка

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Сбор с военнообязанными Войск территориальной обороны Солигорского района Минской области завершился проведением командно-штабного учения с участием отряда народного ополчения. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

"Сбор с военнообязанными территориальной обороны Солигорского района завершился командно-штабным учением. Участие в тренировке приняли военнообязанные, призванные из запаса, а также отряд народного ополчения, состоящий из добровольцев Старобинского сельского совета", - говорится в сообщении.

В ходе сбора, проходившего с 27 июня по 21 июля, особое внимание уделено отработке обеспечения мер военного положения и поддержания совместно с органами внутренних дел общественного порядка. Во время учения разыгран эпизод отражения нападения диверсионно-разведывательной группы противника на охраняемый объект с применением ударного беспилотного летательного аппарата. Он был условно перехвачен с использованием мобильных средств радиоэлектронной борьбы, военнослужащие территориальных войск отработали отражение нападения диверсантов с их последующим преследованием на автотранспорте, блокированием и уничтожением.

В Белоруссии создано семь зон теробороны, которые разделены на районы в соответствии с административным делением. В каждом районе предусмотрено формирование стрелкового батальона войск территориальной обороны. Отряды народного ополчения формируются из числа не подлежащих мобилизации в рамках установленных планов добровольцев на территориях их проживания. Непосредственное руководство отрядами ополчения осуществляют территориальные органы внутренних дел. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сообщал, что численность народного ополчения может составить до 150 тыс. человек.