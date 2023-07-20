20 июля, 12:58,
обновлено 20 июля, 13:49
Военная операция на Украине

В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в двух регионах Украины.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В красной зоне находились Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожской области.

Предупреждение в Днепропетровской и Харьковской областях действовало 40 минут. Одновременно тревога продолжается в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской и Херсонской областей.

В новость были внесены изменения (16:48 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

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