СМИ: во Франции сменились министры образования и здравоохранения

Ими стали Габриэль Атталь и Орельен Руссо, сообщил телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Габриэль Атталь назначен новым министром национального образования и по делам молодежи Франции, а Орельен Руссо возглавил Минздрав. Об этом сообщил в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на источники в указанных ведомствах.

Атталь занимал ранее пост министра-делегата по вопросам бюджета. Его предшественник Пап Ндиай пока не получил нового назначения.

Руссо до этого возглавлял секретариат премьер-министра республики Элизабет Борн, а прежде руководил агентством здравоохранения в столичном регионе. На этом посту он обеспечивал проведение кампании по вакцинированию в период пандемии. О новых обязанностях прежнего главы Минздрава Франсуа Брона пока не сообщается.

Ранее BFMTV сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон перенес с четверга на пятницу заседание правительства на фоне продолжающихся переговоров об изменениях в составе кабинета министров.

Реорганизация правительства

Вместе с тем, как ожидается, реорганизация французского правительства не затронет ключевые министерства, в том числе МИД, МВД, военное ведомство и Минфин. Кроме того, как было заявлено, Макрон решил оставить Борн на посту премьер-министра.

По данным телеканала, в частности, может смениться глава министерства солидарности. Председатель парламентской фракции правящей партии "Ренессанс" Орор Берже станет преемницей нынешнего главы ведомства Жан-Кристофа Комбе.

Ее коллега по фракции Флоран Будье, по версии BFMTV, станет министром по связям с парламентом вместо Франка Риестера. Это объясняют тем, что Риестеру не удалось найти союзников в парламенте для поддержки пенсионной реформы, из-за чего Борн пришлось проводить законопроект без голосования ввиду отсутствия необходимого большинства. Это вызвало протесты профсоюзов и волну антиправительственных демонстраций.

Нынешний состав кабмина был утвержден в июле 2022 года.