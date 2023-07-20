В Индии сообщили о достижения согласия по декларации саммита G20, кроме вопроса Украины

По словам официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, положительный результат есть по темам защиты окружающей среды, устойчивого развития, проблем стран глобального Юга

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Работа над текстом итоговой декларации к саммиту Группы двадцати (G20) активно ведется, по ее содержанию среди участников объединения достигнуто широкое понимание, но все еще есть разногласия по Украине. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая на вопрос ТАСС.

"Подготовка документа ведется в рамках мероприятий "двадцатки" на разных уровнях. Идут переговоры. Идут обсуждения позиций. Есть разногласия по параграфу, касающемуся Украины. Но по другим вопросам между участниками достигнута высокая степень согласия", - сказал дипломат.

Он уточнил, что "положительный результат есть по темам, которые продвигает Индия как председатель G20". Это, по его словам, касается вопросов защиты окружающей среды, устойчивого развития, проблем стран глобального Юга. "Широкое понимание есть", - подчеркнул Багчи.

При этом, добавил он, "решать, каким будет окончательное содержание итоговой декларации, будут лидеры G20". "Мы настроены оптимистично и продолжаем много работать [над документом]", - заключил Багчи.

Индия с 1 декабря прошлого года председательствует в G20. XVIII саммит глав государств и правительств объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Планируется, что он пройдет в очном формате. Ранее Багчи сообщил, что Индия разослала приглашения на встречу всем лидерам группы и рассчитывает, что все они приедут в Нью-Дели.