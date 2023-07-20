СМИ: Нуланд поедет в ЮАР, чтобы отговорить от сотрудничества с Россией

По информации Foreign Policy, заместитель госсекретаря США стремится "найти способы наладить отношения и оказать давление на Преторию, чтобы она переоценила свои отношения с Москвой"

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует отправиться в ЮАР в ближайшие недели, чтобы отговорить Преторию от сотрудничества с Москвой. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, Нуланд, а также заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США Грегори Микс собираются посетить ЮАР в ближайшие недели, чтобы "найти способы наладить отношения и оказать давление на ЮАР, чтобы она переоценила свои отношения с Москвой".

Ранее группа американских конгрессменов направила в Белый дом письмо с предложением лишить ЮАР права проведения форума AGOA ("Закон о росте и возможностях Африки"). Они считают, что перенос мероприятия в другую африканскую страну "направит ясный и важный сигнал о том, что США продолжают поддерживать Украину" и не будут мириться с тем, что их "торговые партнеры оказывают поддержку России". Официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела в ответ заявил, что Претория продолжит отстаивать нейтральную позицию в российско-украинском конфликте и не будет поддаваться давлению со стороны США.

Члены Конгресса также полагают, что связи с Россией ставят под сомнение возможность получения Преторией торговых преимуществ, которыми она пользуется в рамках AGOA, поскольку "страны-бенефициары не должны заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность и внешнеполитические интересы США". Как отмечает газета The New York Times, ЮАР является крупнейшим бенефициаром AGOA, экспортировавшим в прошлом году в США товары на общую сумму порядка $3 млрд.

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети выступил с утверждением, что во время захода в декабре 2022 года российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы. В тот же день администрация президента республики заявила, что подобные высказывания подрывают партнерство между Преторией и Вашингтоном. Она указала, что американская сторона не представила никаких доказательств в пользу своей версии. 12 мая Бригети был вызван в МИД ЮАР, где министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями. Посол признал, что перешел черту, и извинился, сообщил официальный представитель южноафриканского внешнеполитического ведомства.