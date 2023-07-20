В Ираке приостановили деятельность Ericsson Telecom

В специальном заявлении иракской комиссии по средствам массовой информации и коммуникациям отмечается, что причиной такого решения "является разрешение правительства Швеции на сожжение священного Корана и государственного флага Ирака"

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Иракские власти в четверг объявили о приостановке деятельности на территории страны шведской телекоммуникационной компании Ericsson Telecom. Об этом говорится в специальном заявлении иракской комиссии по средствам массовой информации и коммуникациям.

В нем отмечается, что "глава комиссии распорядился приостановить действие лицензии Ericsson Telecom на территории Ирака". Причиной такого решения, отмечается в документе, "является разрешение правительства Швеции на сожжение священного Корана и государственного флага Ирака".

Правительство Ирака также решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. В распоряжении, направленном иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани в МИД страны, отмечается, что правительство требует от шведского посла "покинуть иракскую территорию". Такая мера, указывается в письме ас-Судани, принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака".