20 июля, 13:19

В Ираке приостановили деятельность Ericsson Telecom

В специальном заявлении иракской комиссии по средствам массовой информации и коммуникациям отмечается, что причиной такого решения "является разрешение правительства Швеции на сожжение священного Корана и государственного флага Ирака"

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Иракские власти в четверг объявили о приостановке деятельности на территории страны шведской телекоммуникационной компании Ericsson Telecom. Об этом говорится в специальном заявлении иракской комиссии по средствам массовой информации и коммуникациям.

Читайте также
Протесты в Ираке и риск разрыва отношений. В Швеции планируется новое сожжение Корана

В нем отмечается, что "глава комиссии распорядился приостановить действие лицензии Ericsson Telecom на территории Ирака". Причиной такого решения, отмечается в документе, "является разрешение правительства Швеции на сожжение священного Корана и государственного флага Ирака".

Правительство Ирака также решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. В распоряжении, направленном иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани в МИД страны, отмечается, что правительство требует от шведского посла "покинуть иракскую территорию". Такая мера, указывается в письме ас-Судани, принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака". 

Теги:
ШвецияИрак
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация