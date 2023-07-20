Politico: Байден все чаще пользуется коротким трапом, чтобы снизить вероятность падения

Издание отметило, что короткий трап обычно применялся только в случае непогоды

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден все чаще пользуется коротким складным трапом при перелетах, чтобы снизить вероятность падения. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на помощников президента.

По ее информации, команда Байдена стала использовать другой укороченный трап несколько месяцев назад, чтобы облегчить его путешествия и уменьшить вероятность падения президента. Как отмечает издание, обычно короткий трап применялся только в случае непогоды, сильного ветра или дождя.

Американский лидер использовал такой трап "в ходе своего европейского турне: в Лондоне, в Вильнюсе, Хельсинки", при этом погода в то время не была плохой, уточняет газета.

13 июля пресс-пул Белого дома информировал, что Байден споткнулся, когда поднимался по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки. 80-летний Байден ранее несколько раз оступался, поднимаясь по трапам. 1 июня он упал на сцене в Академии ВВС США в штате Колорадо, споткнувшись.