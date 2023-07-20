Премьер Испании заявил, что в Каталонии не будет референдума о самоопределении

Педро Санчес отметил, что сторонники автономного сообщества не получили амнистию

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес заверил, что референдум о самоопределении в Каталонии проведен не будет.

По его словам, сторонники независимости автономного сообщества просили об амнистии заключенных региональных политиков и призывают провести плебисцит. "У них не было амнистии, нет и не будет референдума о самоопределении", - отметил премьер в интервью телеканалу La Sexta.

Как передавало в апреле агентство EFE, глава правительства Каталонии Пере Арагонес начал процесс, направленный на то, чтобы в начале 2024 года было сформулировано предложение о референдуме о самоопределении, которое можно представить властям Испании.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло незаконное голосование по вопросу выхода из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали статью 155 конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. Ранее эта статья никогда не применялась.