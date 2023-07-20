Додон заявил, что парламент Молдавии превратился в клуб правящей партии

По словам бывшего президента страны, парламент должны распустить

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии должен быть распущен, так как превратился в "дискуссионный клуб" правящей Партии действия и солидарности и не представляет интересы граждан. Об этом заявил в четверг бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Он отметил, что правящее большинство за два года не приняло к обсуждению ни одного предложения от депутатов оппозиционных партий. "Похоже, парламент окончательно превратился в "дискуссионный клуб" Партии действия и солидарности, где нет места другим идеям и мнениям", - написал Додон в Telegram-канале.

По его словам, законодательный орган давно не представляет ни граждан стран, ни их интересы. "Он является нелегитимным и должен быть распущен как можно скорее. Досрочные выборы - единственный выход из этого тупика", - подчеркнул Додон. Он напомнил, что оппозиционный Блок коммунистов и социалистов 12 июля выдвинул инициативу о вотуме недоверия сформированному правящей партией правительства Дорина Речана с целью спровоцировать досрочные парламентские выборы. Это предложение будет рассматриваться осенью.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в 2022 году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Внешний долг страны увеличился на $1 млрд - до $5,7 млрд.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, а Конституционный суд по запросу правительства запретил оппозиционную партию "Шор".