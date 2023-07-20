Заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран

Всего свыше 40 стран выразили желание вступить в объединение, отметил шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал

ПРЕТОРИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 40 стран выразили желание вступить в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), 22 государства из этого числа уже подали официальные заявки. Об этом в четверг сообщил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал.

В ходе брифинга в Йоханнесбурге Суклал отметил, что кроме 22 стран, которые официально попросили вступить в организацию, "сопоставимое количество стран неофициально выразило заинтересованность в том, чтобы стать членами БРИКС <...>, включая все основные страны глобального Юга". Слова шерпы приводит агентство Reuters.

Ранее индийская газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге, который пройдет с 22 по 24 августа, в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, объединение БРИКС буквально завалено заявками от других стран, желающих участвовать в совместной работе, но эта тема нуждается в серьезной проработке. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял ТАСС, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков.