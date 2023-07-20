20 июля, 13:54

В Госдепе сообщили, что Пекин подтвердил желание главы МИД КНР нанести визит в Вашингтон

Помощник госсека США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк не уточнил, когда именно может состояться этот визит

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Пекин подтвердил желание организовать в обозримой перспективе визит министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон. Об этом заявил в четверг помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

"Китайская сторона указала в прошлом месяце, что она очень хотела бы принять предложение госсекретаря [США Энтони] Блинкена, заключающееся в том, чтобы член Госсовета и министр иностранных дел Китая [Цинь Ган] посетил Вашингтон, округ Колумбия", - сказал Критенбринк. Он не уточнил, когда именно может состояться этот визит. Критенбринк выступал на слушаниях в Палате представителей Конгресса США. 

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