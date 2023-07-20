Блинкен посетит на следующей неделе Австралию, Новую Зеландию и Тонгу

Турне госсекретаря США продлится с 24 по 29 июля

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен нанесет на следующей неделе визиты в Австралию, Новую Зеландию и Королевство Тонга. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Как уточняется в распространенном им письменном заявлении, это турне продлится с 24 по 29 июля.

По свидетельству Миллера, 26 июля Блинкен будет находиться в столице Тонги - городе Нукуалофа. Он откроет там новое посольство США и проведет переговоры с официальными лицами Тонги. Затем глава американской дипломатии 27 июля побывает в Веллингтоне, встретится там с руководством Новой Зеландии. Наконец, 28-29 июля Блинкен проведет в Брисбене, чтобы принять участие в очередном ежегодном раунде американо-австралийских консультаций в формате "2+2" - с участием глав внешнеполитических и военных ведомств.

Как ранее объявил Пентагон, министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе не только посетит Австралию для участия в этих двусторонних встречах, но и нанесет визит в Папуа - Новую Гвинею. Речь идет о первой в истории поездке главы Пентагона в Папуа - Новую Гвинею.