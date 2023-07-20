В Белоруссии осудили экс-журналиста гостелеканала за участие в незаконных акциях протеста

Дмитрия Бояровича и его жену приговорили к трем годам ограничения свободы

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Бывший корреспондент белорусского государственного телеканала "Столичное телевидение" Дмитрий Боярович и его жена приговорены к трем годам ограничения свободы за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок во время акций протеста после президентских выборов 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Белоруссии.

"Приговором суда обвиняемые Боярович Дмитрий Владимирович и Боярович Валерия Владимировна признаны виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия, <...> каждому назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года", - говорится в сообщении.

По данным судебной инстанции, обвиняемые признали вину в полном объеме. "Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемых, суд признал чистосердечное раскаяние в совершенных преступлениях", - отметили в суде.

Мера пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда.