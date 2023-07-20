Парламент Ирака поддержал высылку посла Швеции из страны

Суннитская община Ирака также потребовала от властей страны прекращения всех форм сотрудничества со Швецией

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака поддержал принятое в четверг решение правительства страны о высылке шведского посла. Об этом говорится в специальном заявлении иракского парламента.

"Совет представителей выражает глубокое сожаление по поводу акции, устроенной сегодня перед посольством Ирака в Стокгольме", - отмечается в документе, который процитировал новостной портал Shafaq News. В связи с этим депутаты выразили "поддержку решению кабинета министров о высылке с иракской территории посла Швеции в Багдаде".

Практически одновременно с заявлением Совета представителей суннитская община Ирака потребовала от властей страны прекращения всех форм сотрудничества со Швецией. Как указывается в заявлении Суннитского фонда Ирака, "преступник Салван Момика вновь и вновь возвращается к своим отвратительным действиям при поддержке шведского правительства и при молчаливом наблюдении за его преступлениями властей других стран Запада".

Как передал корреспондент ТАСС, некоторое время назад в четверг с разрешения полиции Стокгольма у посольства Ирака прошла акция, во время которой Момика пинал ногами копию священной для мусульман книги - Корана, а также вытирал копией иракского государственного флага и фото видных деятелей Ирака свои кроссовки.

Ранее правительство Ирака решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. В распоряжении, направленном иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани в МИД страны, отмечается, что правительство требует от шведского посла "покинуть иракскую территорию". Такая мера, указывается в письме ас-Судани, принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака".

Утром в четверг сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании дипломатического представительства. Подавляющее большинство участников акции были сторонниками движения шиитского имама Муктады ас-Садра. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих. По последним данным, иракские правоохранительные органы уже арестовали 20 человек, подозреваемых в поджоге здания шведского посольства.