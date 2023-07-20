Экс-премьер Молдавии Гаврилица вошла в наблюдательный совет Нацбанка

Она будет исполнять соответствующие обязанности в течение семи лет

КИШИНЕВ,20 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назначена членом наблюдательного совета Нацбанка республики. Такое решение принял парламент страны, так как в конце июля истекает срок мандатов у четырех из семи сотрудников этого органа.

"Наталья Гаврилица назначена членом наблюдательного совета Национального банка Молдовы (НБМ) сроком на семь лет. Ее кандидатура была предложена на пленарном заседании парламента по итогам конкурса по отбору кандидатов на эту должность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте законодательного собрания республики.

Вместе с Гаврилицей на пост члена наблюдательного совета Нацбанка депутаты утвердили заместителя главы комиссии по финансовому рынку Виталия Лемне. Наблюдательный совет Нацбанка состоит из семи членов, четверо из которых назначаются парламентом. Депутатам предстоит отобрать и утвердить на эти должности еще двух кандидатов.

К конкурсу на должность члена наблюдательного совета Нацбанка были допущены 17 человек. По молдавским законам, они должны иметь минимум 10 лет опыта работы в финансовой, юридической, аудиторской, научной или академической сферах.