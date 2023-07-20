Филиппины оценят вероятность силовой операции Китая в отношении Тайваня

Министр национальной обороны Гилберто Теодоро выразил надежду, что контакты между Соединенными Штатами и КНР приведут к ослаблению напряженности

БАНГКОК, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Филиппин внимательно следит за ситуацией в Тайваньском проливе, чтобы оценить вероятность проведения Китаем силовой операции по установлению контроля над Тайванем. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро.

"Прежде всего, мы действительно должны оценить, возможно подобное или нет. Тем не менее мы продолжаем учитывать все чрезвычайные ситуации, не только очаг напряженности между Китаем и Тайванем, но и любые непредвиденные обстоятельства в пределах [потенциального] театра военных действий", - передает телеканал GMA News слова министра.

"Предполагается, что если это [конфликт] случится, то мы продолжим на ежедневной основе следить за ним, тем не менее мы надеемся, что контакты между Соединенными Штатами и Китаем приведут к ослаблению напряженности", - добавил глава Минобороны.

Отношения между КНР и Тайванем обострились после состоявшегося в августе 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на ее поездку Народно-освободительная армия Китая провела масштабные учения в шести акваториях вокруг острова, где отрабатывалась блокада основных портов и торговых путей. Еще одни подобные, но меньшие по масштабам маневры прошли в апреле этого года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.